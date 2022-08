Saints Row: data del preload e dimensioni su PS5 e PS4 svelate dal database PlayStation

L'ultima segnalazione di PlayStation Game Size ha svelato le dimensioni delle versioni PS5 e PS4 di Saints Row e la data del preload delle versioni digitali, programmata per il 21 agosto, ovvero due giorni prima del lancio ufficiale del titolo Volition.

Dai dati estrapolati dal database PlayStation apprendiamo che Saints Row su PS5 occuperà 53,546 GB, mentre su PS4 si sale a 60,394 GB. Stando alla segnalazione di PlayStation Game Size le dimensioni sono aggiornate alla versione 1.001.000 (1.01 per PS4), ma non è chiaro se al lancio ci sarà da scaricare o meno la classica patch del day-one. Al momento invece nessun dettaglio per le versioni digitali di Saints Row per console Xbox e PC.

Saints Row sarà disponibile a partire dal 23 agosto 2022 per console, PC e Google Stadia. Si tratta del reboot della serie open world di Volition nata nel 2006, un ritorno alle origini classiche ma che non rinuncia ai toni sopra le righe che contraddistinguono il brand.

Se volete saperne di più di recente abbiamo pubblicato il nostro provato di Saints Row, mentre qui trovate un gameplay trailer che illustra le caratteristiche del gioco.