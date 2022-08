PS4 ha venduto più del doppio di Xbox One, secondo Microsoft

Continuano ad emergere dettagli interessanti dai documenti inviati da Microsoft all'antitrust brasiliana. In uno dei documenti il colosso di Redmond ha affermato che PS4 ha venduto più del doppio delle unità rispetto a Xbox One nella passata generazione.

Microsoft non ha condiviso numeri precisi sulle unità vendute di Xbox One, del resto ha smesso di farlo nel 2015, ma ha ammesso che i numeri sono nettamente inferiori a quelli registrati da PS4.

La compagnia inoltre spiega che Xbox Game Pass è stato creato proprio in risposta alle vendite inferiori rispetto alla concorrenza e la volontà di allontanarsi da un business hardware-centrico.

"Sony ha superato Microsoft in termini di vendite di console e di base installata, avendo venduto più del doppio delle unità di Xbox (One) nell'ultima generazione", recita il documento inviato da Microsoft.

"Xbox Game Pass, l'offerta di gaming ad abbonamento di Microsoft, è stato lanciato come risposta competitiva della compagnia al fallimento di Xbox One nella "console war"".

Xbox One e PS4

A maggio Sony ha annunciato che PS4 ha raggiunto quota 117 milioni di unità vendute nel mondo. Si tratta dell'ultima stima ufficiale, dato che la compagnia non ha deciso che in futuro non offrirà ulteriori aggiornamenti sulle vendite della console.

Stando alle dichiarazioni di Microsoft, di conseguenza Xbox One dovrebbe aver venduto tra 50 - 60 milioni di unità, ma tenete presente che si tratta comunque di una stima non ufficiale.