Classifica Steam: Deck al primo posto, Marvel's Spider-Man è sia secondo che terzo

Come ogni domenica SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e hardware di maggior successo su Steam. In cima troviamo ancora una volta Steam Deck, mentre sia il secondo che il terzo posto sono occupati da Marvel's Spider-Man Remastered.

Di seguito la top 10:

Steam Deck Marvel's Spider-Man Remastered Marvel's Spider-Man Remastered Cult of the Lamb Farthest Frontier Cult of the Lamb Two Point Campus Stray Cyberpunk 2077 Guilty Gear Strive Season Pass 2

Marvel's Spider-Man Remastered: un'immagine della versione PC

Il primo posto come possiamo vedere se lo aggiudica ancora una volta Steam Deck, avvantaggiato come al solito dal fatto che la classifica tiene in considerazione i ricavi complessivi. Come accennato in apertura Spider-Man Remastered è sia secondo che terzo, un risultato spiegato dal fatto che Steam evidentemente identifica come due entità separate i pre-acquisti e le copie vendute dopo il lancio.

Lo stesso vale per Cult of the Lamb, che si piazza sia quarto che sesto. Si tratta di un ottimo risultato per il titolo realizzato da Massive Monster (qui la nostra recensione), che tra l'altro ha registrato il miglior lancio di sempre per un gioco pubblicato da Devolver.

Ottimo debutto anche per Two Point Campus (qui la nostra recensione) che si piazza settimo nonostante sia incluso anche nel Game Pass. Stray invece scende dalla seconda alla nona posizione.