One Piece, il cosplay di Boa Hancock di fabibiworldcosplay è da vera imperatrice

One Piece rimane uno dei pilastri in termini di ispirazioni per le cosplayer, come dimostra anche questo cosplay di Boa Hancock da parte di fabibiworldcosplay, che si presenta decisamente appropriato per un'imperatrice.

Imperatrice di Amazon Lily, Boa Hancock è uno dei personaggi più gettonati per le reinterpretazioni da parte di modelle e cosplayer varie, trattandosi di uno dei più carismatici dell'intera serie di anime/manga. Il capitano delle Piratesse Kuja, membro della Flotta dei Sette prima dello scioglimento del gruppo, è in effetti una donna che non passa propriamente inosservata.

Considerata universalmente nella serie come "la donna più bella del mondo", nonostante abbia sicuramente una notevole concorrenza, tiene fede alla sua fama mostrandosi sempre molto altezzosa ed estremamente elegante, in grado di affascinare chiunque (tranne Rufy, a quanto pare). Questa reinterpretazione da parte di fabibiworldcosplay si incentra particolarmente sulla ricostruzione dell'abito, che si presenta qui come quello delle grandi occasioni.

La Boa Hancock della cosplayer è caratterizzata da un vestito complesso e sfarzoso, caratterizzato dalle fantasie viste anche nella serie, oltre all'immancabile capigliatura nera e con il taglio lungo. In definitiva, si tratta di un cosplay particolarmente ben riuscito, nonostante sia ovviamente difficile ottenere una somiglianza totale con i lineamenti del personaggio, considerando anche il tratto particolare di Eiichiro Oda.



