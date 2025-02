Avowed è disponibile su GeForce NOW insieme ad altri nuovi giochi

Grazie a GeForce NOW avremo la possibilità di godere di questa esperienza con una risoluzione fino a 1440p per gli utenti Performance e 4K per gli utenti Ultimate , giocando sui PC, Mac, Shield TV, Smart TV e molti altri dispositivi sfruttando la potenza del cloud.

I nuovi giochi

Come sappiamo, Avowed è approdato in accesso anticipato su GeForce Now ma non su Xbox Cloud Gaming, dando priorità alla piattaforma NVIDIA. Ad ogni modo, il suo debutto arriva in concomitanza con la disponibilità di altri cinque giochi.

Avowed (novità su Steam, Battle.net e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 18/02)

Warhammer 40,000: Rogue Trader (novità su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 20/02)

Lost Records: Bloom & Rage (novità su Steam, 18/02)

Abiotic Factor (Steam)

Humanity (Steam)

Songs of Silence (Steam)

Non è finita qui: sono tornati i pass giornalieri, disponibili in quantità limitata, che offrono ventiquattro ore di accesso al cloud gaming con tutti i vantaggi degli abbonamenti Ultimate o Performance.

Sono inoltre in arrivo nuove opzioni di abbonamento per soddisfare le esigenze di ogni utente.