Il nuovo aggiornamento di Indiana Jones e l'Antico Cerchio introduce il DLSS 4

Il nuovo aggiornamento di Indiana Jones e l'Antico Cerchio introduce il supporto alla tecnologia DLSS 4 per la versione PC dell'eccellente tie-in, ma anche una lunga serie di fix che vanno a risolvere altrettanti problemi più o meno rilevanti.

La novità più rilevante dell'update è ovviamente la possibilità di attivare l'ultima versione del Deep Learning Super Sampling, che include la Multi Frame Generation, la Ray Reconstruction e versioni aggiornate di DLSS e DLSS Super Resolution per le schede video compatibili.

Viene inoltre introdotta una nuova opzione per le ombre in ray tracing che va a utilizzare tutte le fonti luminose che si trovano all'interno dello scenario quando viene abilitato il Path Tracing, quest'ultimo ora disponibile anche sulle GPU Intel e AMD, con supporto per l'upscaling e la frame generation della FSR 3.1, nonché per l'upscaling di Intel XeSS 1.4.