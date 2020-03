BAFTA Games Awards 2020 diventa un evento online, causa Coronavirus

I BAFTA Games Awards 2020 verranno celebrati attraverso un evento online, dunque è cancellata la classica serata live con le premiazioni e i discorsi in presenza, ovviamente a causa dell'avanzare dell'epidemia da Coronavirus.



I BAFTA Games Awards 2020 sono previsti per il 2 aprile e verranno dunque trasmessi in streaming, anche se non sappiamo ancora attraverso quale canale. Non è chiaro se sia previsto un pubblico presente o comunque una sala delle dimensioni classiche o se tutto venga fortemente ridimensionato, com'è probabile.



"A fronte delle preoccupazioni crescenti per la diffusione del Coronavirus e la quantità di candidati che dovrebbero viaggiare, abbiamo deciso di cambiare il formato per i BAFTA Games Awards del mese prossimo, da una cerimonia classica con red carpet presso la Queen Elizabeth Hall di Londra a un evento in streaming online, che verrà trasmesso globalmente nello stesso giorno in cui era stata fissata la cerimonia originale", ha affermato l'Academy.



Questo significa che potremo dunque vedere la serata di premiazione dei BAFTA Games Awards comodamente da casa, il 2 aprile, attraverso lo streaming. Ricordiamo dunque la lista dei finalisti ai BAFTA Games Awards 2020 tra i quali figurano anche Death Stranding e Control, con Hideo Kojima che ha recentemente ricevuto il riconoscimento BAFTA Fellowship.