Control, l'espansione The Foundation ha una data di uscita nel nuovo teaser trailer

Control sta per espandersi con il nuovo DLC The Foundation, il primo dei due previsti in arrivo nel prossimo periodo per il gioco Remedy, come dimostra il nuovo teaser trailer pubblicato con il tweet riportato qui sotto che riferisce anche la data di uscita del pacchetto aggiuntivo.



The Foundation arriverà dunque il 26 marzo 2020 e ci porta nelle profondità della Old House. Ci troveremo dunque a indagare la misteriosa scomparsa di Helen Marshall, la quale ha fatto perdere le tracce mentre cercava di accedere alle sezioni più profonde e sconosciute di tale misteriosa area.



L'Old House in questione compare già nella parte principale del gioco, ma in questa espansione ci troveremo ad esplorarla più a fondo, scoprendo diversi retroscena ed elementi importanti dello scenario e della storia di Control, dunque le due espansioni del gioco saranno parti integranti molto importanti per la definizione ulteriore del particolare lore che caratterizza questa nuova produzione di Remedy Entertainment.



Nella roadmap stabilita per Control ci sono peraltro anche aggiornamenti molto interessanti previsti sempre marzo, come miglioramenti per mappa e gameplay studiati in particolare a partire dalle richieste degli utenti.



Ricordiamo peraltro che Control è entrato, insieme a Shadow Of The Tomb Raider, tra i giochi di marzo di PlayStation Now.