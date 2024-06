Banana è un gioco in cui clicchi su un'immagine e poi guadagni credito Steam: ci "giocano" in tanti

Il gioco ha ottenuto un picco massimo di utenti pari a quasi 37.000 utenti e, in quel momento, stava battendo anche nomi di primissimo livello come Hades 2, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 e tanti tanti altri. Cosa sta accadendo?

Se vi piace girare su SteamDB , potreste notare che in una posizione sorprendentemente alta della classifica dei giochi più giocati vi è un titolo chiamato " Banana ". Si tratta di un free to play nel quale non si fa altro se non cliccare su un'immagine di una banana, senza che accada nulla di particolare.

Speculare sulla banana

Banana è simile a un vecchio gioco chiamato Egg (uovo). Anche in questo caso non si fa molto altro se non fare click su un'immagine di un uovo per la maggior parte del tempo, sebbene abbia più senso lasciarlo andare sullo sfondo.

Il senso di questi giochi non è tanto di "giocare" quanto di sfruttare il sistema degli oggetti di Steam. In pratica, giocando è possibile ottenere delle ricompense che possono essere vendute o scambiate. Pensate a qualcosa come i cappelli di Team Fortress 2, però sotto forma di banane.

I commenti di Robert Partyson

Il creatore di Egg, Robert Partyson (scommettiamo tutte le nostre banane che non sia il suo vero nome), ha commentato come potete vedere nell'immagine qui sopra che "questo è solo una versione più brutta del gioco Egg, LOL".

Su Discord viene spiegato che "Basta aprire il gioco e giocare per un minuto, dopo di che ogni tre ore sarà possibile raccogliere una banana cliccando. Dopo aver giocato [per] un'ora, si sblocca la pool di oggetti rari che darà una banana ogni 18 ore. Basta tornare al gioco ogni [3-18] ore e cliccare una volta". Ci sono anche eventi speciali per ottenere banane rare e a tema.

La banane possono poi essere vendute nella community di Steam. Le più comuni valgono qualche centesimo, mentre le più rare sono messe in vendita anche a centinaia di dollari. Sia chiaro, nessuno sta pagando tali cifre e le offerte mediamente viaggiano intorno agli 80 dollari, ma sono comunque molti soldi per un oggetto digitale da collezione di dubbio valore.

La pagina del negozio su Steam di Banana

Considerando però che il gioco è free to play, per alcuni si tratta di un modo per accumulare una manciata di euro e comprarsi un videogioco su Steam. La community è composta da tanti tipi di giocatori. Alcuni affermano di comprare per dare soldi ad altri, in un puro atto di filantropia, altri perché lo vedono come un meme divertente, altri semplicemente adorano accumulare banane digitali. Strano, ma non fanno danno a nessuno.

Inoltre, queste non sono NFT, non ci sono dietro strane blockchain che inquinano e cose di questo tipo, quindi non è molto diverso dal vendere le carte da collezione che tutti otteniamo giocando su Steam.