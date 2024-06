Elden Ring: Shadow of the Erdtree è il gioco più atteso di giugno

Avvicinandoci a giugno, stiamo per entrare in un periodo di grandi novità per quanto riguarda i videogiochi, anche se solitamente l'inizio dell'estate serve più a preparare la strada per ciò che arriverà in seguito piuttosto che far uscire effettivamente dei giochi di grosso calibro. Siamo infatti vicini ai grandi eventi estivi come la Summer Game Fest, l'Xbox Games Showcase e lo State of Play (che sarà già andato in scena quando leggerete questo articolo), oltre al Nintendo Direct già annunciato per il mese in questione, ovvero tutte quelle conferenze che hanno sostituito il vecchio E3, di fatto spargendone i contenuti attraverso diversi canali ma sempre concentrati nel medesimo periodo dell'antica fiera videoludica ormai decaduta.

Solitamente, questo mese non è particolarmente ricco di uscite enormi, ma in questo caso ne rileviamo almeno una, che sebbene non riguardi un prodotto completo, può essere considerata uno dei maggiori eventi di quest'anno, ovvero la maxi-espansione di Elden Ring.

Considerando che stiamo parlando dell'espansione di una delle esperienze più rappresentative degli ultimi anni, non stupisce il fatto che Elden Ring: Shadow of the Erdtree sia il gioco più atteso di giugno 2024, sia per la redazione che per i lettori. La nuova opera di FromSoftware ha una notevole portata, tanto da riuscire ad offuscare varie uscite comunque di grande interesse. Vediamo dunque come sono andate le votazioni sui giochi più attesi del nuovo mese.