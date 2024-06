Ora in Giappone è possibile mangiare i Pokémon, con il benestare di The Pokémon Company

In Giappone esiste un ristorante in cui è possibile mangiare dei piatti a base di Pokémon (in realtà una sola, come vedremo). In realtà sono più ristoranti, visto che si tratta di una catena di ristoranti cinesi chiamata Tafukurou, formata da otto locali sparsi per il Giappone, dei quali il grande a Kawasaki. Il menù dei ristoranti comprende una pietanze a tema Pokémon, con tanto di benestare, seppur indiretto, da parte di The Pokémon Company: il Pokémon Fritto o Pokémon Age, come dicono i giapponesi.