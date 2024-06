PlayStation Plus Extra e Premium diranno addio a un altro gioco a giugno

Non parliamo di un gioco recentissimo, ma tutt'ora molto valido. Per chi non lo conoscesse, Slime Rancher è un colorato e strambo mix tra sparatutto in prima persona e un gestionale pubblicato nel 2017. Il gioco ci mette nei panni di una giovane ranger che esplora pianeti alieni lontani per guadagnare soldi catturando vari esemplari di questi buffi esseri tondenggianti. Da una parte quindi esploreremo mondi aperti e cattureremo slime usando vari mezzi, dall'altra dovremo gestire una fattoria e allevare gli alieni per produrre il "plort", una sostanza naturale di valore, che può essere venduta per guadagnare soldi da reinvestire per migliorare la nostra tenuta.

Altri giochi prossimi alla rimozione e quelli in arrivo per gli abbonati a PS Plus

La rimozione di Slime Rancher è arrivata dalla sezione "Ultima occasione per giocare" accessibile dal menu "Abbonamenti" del PlayStation Plus tramite la dashboard di PS5. In precedenza sono stati svelati altri 12 giochi che non saranno più disponibili per gli abbonati a Extra e Premium sempre dal 18 giugno, inclusi GTA 5, Brothers: A Tale of Two Sons, The Talos Principle e The Wild at Heart.

I teneri e buff slime di Slime Rancher

Rimanendo in tema, ma parlando di notizie più liete per gli abbonati a PlayStation Plus, pochi giorni fa Sony ha svelato i giochi "gratis" di Essential di giugno e l'elenco parziale di quelli per i tier Extra e Premium. Inoltre, vi segnaliamo che sono iniziati di Days of Play con tantissime offerte su giochi, DLC e abbonamenti sia su PlayStation Store che nei negozi autorizzati.