PlayStation Plus Extra e Premium: 12 giochi lasceranno il catalogo a giugno, incluso GTA 5

A pochi giorni dal debutto dei nuovi titoli di maggio per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium , Sony ha aggiornato la sezione "Ultima occasione per giocare", dove ha indicato quali giochi lasceranno il catalogo dei due abbonamenti il prossimo 16 giugno . In totale sono 12 e includono il sempreverde GTA 5. Di seguito trovate l'elenco al completo:

La lista potrebbe allungarsi

GTA 5 è uno dei giochi che presto non sarà più disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium

Precisiamo che la lista qui sopra potrebbe allungarsi ulteriormente nelle prossime settimane. Ad esempio, questo mese hanno abbandonato il servizio 35 giochi, laddove inizialmente ne erano stati indicati solo 25.

Come detto in precedenza, questi giochi lasceranno il catalogo il 16 giugno, quindi avete poco meno di un mese per recuperarli nel caso siate interessati. I più interessanti sicuramente sono GTA 5, un titolo che non ha davvero bisogno di presentazioni considerando le 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo, The Talos Principle, l'apprezzata avventura con rompicapi in prima persona realizzata Croteam e Devolver Digital, e Brothers: A Tale of Two Sons, la toccante avventura di Starbreeze Studios.

Vi segnaliamo invece che da pochi giorni sono da pochi giorni sono disponibili i nuovi giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di maggio.