PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi PS4 e PS5 di maggio

Il catalogo di PlayStation Plus riservato agli abbonati di livello Extra e Premium vede l'arrivo a maggio di diversi nuovi giochi per PS4 e PS5: scopriamoli insieme.

Gli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium potranno divertirsi a maggio con diversi nuovi giochi per PS4 e PS5, che entrano a far parte del catalogo del servizio Sony e possono ovviamente essere scaricati senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo della sottoscrizione. Di che titoli stiamo parlando? Innanzitutto Red Dead Redemption 2, naturalmente, ma l'elenco è anche stavolta discretamente corposo e include l'heist game Crime Boss: Rockay City, lo strategico The Settlers: New Allies, i pucciosi Cat Quest e Cat Quest 2, l'avventura a base di mattoncini The LEGO Movie 2 Videogame e l'ottimo action stealth Watch Dogs, oltre ad alcuni classici.

Red Dead Redemption 2 Arthur Morgan, il protagonista di Red Dead Redemption 2 Giunto ormai a quota 61 milioni di copie vendute, Red Dead Redemption 2 ha bisogno di ben poche presentazioni ed è davvero un peccato che Rockstar Games non abbia aggiornato il suo capolavoro al fine di sfruttare le capacità delle piattaforme di attuale generazione. L'esperienza rimane comunque straordinaria: un viaggio epico nei momenti conclusivi del selvaggio West, ricco di storie e personaggi di grandissimo spessore. In particolare seguiremo le vicende di Arthur Morgan, membro della gang di fuorilegge di Dutch Van der Linde che si trova a dover affrontare il declino del mondo che ha sempre conosciuto e dei suoi stessi compagni di avventura, che d'un tratto perdono il proprio alone di invincibilità e si mettono disperatamente alla ricerca di un modo per sopravvivere a questi mutamenti. Visivamente ancora oggi straordinario, grazie alla resa dei protagonisti e a una selezione di scenari davvero evocativi, il gioco si pone come un recupero assolutamente obbligatorio per chiunque e il suo ingresso nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium va visto come un'occasione da cogliere al volo. Volete saperne di più? Leggete la nostra recensione di Red Dead Redemption 2.

Crime Boss: Rockay City L'azione in prima persona di Crime Boss: Rockay City Che succede quando si cerca di realizzare un heist game sulla falsariga di Payday coinvolgendo un cast di stelle del cinema action anni '90? La risposta è Crime Boss: Rockay City, che porta sullo schermo attori del calibro di Michael Madsen, Chuck Norris, Michael Rooker e Kim Basinger per raccontare la storia di un gangster determinato a conquistare un'intera città. Riuscire nell'impresa non sarà semplice: oltre alle forze dell'ordine, dovremo fare i conti con i malviventi dei territori confinanti nel tentativo di bruciare le tappe e sederci finalmente sulla poltrona del boss, portando a termine incarichi man mano più complessi nell'ambito di un gameplay da sparatutto in prima persona che però non ci ha entusiasmato, vedi la recensione di Crime Boss: Rockay City.

Deceive Inc. Spie e gadget la fanno da padrone in Deceive Inc. Sviluppato da Sweet Bandits Studio, Deceive Inc. è un accattivante sparatutto a base multiplayer che ci catapulta all'interno di frenetiche battaglie fra spie. Potremo scegliere il nostro personaggio fra diversi agenti, ognuno dotato di un equipaggiamento specifico e abilità personalizzabili per adattarsi al meglio al nostro stile di gioco. Quale sceglieremo? Grazie alla varietà garantita dai livelli procedurali, sempre diversi, dovremo di volta in volta sfruttare le capacità e i gadget a disposizione del nostro personaggio per nasconderci alla vista degli avversari e coglierli di sorpresa, piuttosto che lanciarci in un assalto a viso aperto; il tutto all'interno di diverse modalità, che includono il tradizionale tutti-contro-tutti nonché stipulazioni di squadra o cooperative.

The Settlers: New Allies Il nostro insediamento in The Settlers: New Allies The Settlers: New Allies è il settimo capitolo della celebre serie strategica di Ubisoft, al debutto assoluto su PlayStation. Il gioco, caratterizzato da un'ambientazione medievale dai risvolti fantasy, ci mette a disposizione tre differenti fazioni (Elari, Maru e Jorn), ognuna dotata delle proprie peculiarità, chiedendoci di farle progredire nel corso di una lunga e sfaccettata campagna. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di The Settlers: New Allies, pur essendo molto bello dal punto di vista grafico, questo episodio purtroppo non spicca per quanto concerne i contenuti e il comparto single player si ritrova spesso e volentieri ad arrancare in una banale sequenza di schermaglie, vittima di meccaniche un po' troppo superficiali.