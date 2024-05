Xbox Game Pass, scopriamo i nuovi giochi della seconda metà di maggio

Maggio 2024 potrebbe essere uno dei mesi più importanti per il Game Pass, andiamo a vedere per quali motivi nella panoramica sui giochi in arrivo.

Siamo finalmente giunti a quello che dovrebbe rappresentare l'avvio della stagione dei titoli first party di Xbox Game Studios, come vediamo in questa panoramica sui giochi della seconda metà di maggio su Game Pass. L'uscita di Senua's Saga: Hellblade 2, in particolare, è considerato il primo grande appuntamento di questo 2024 per quanto riguarda le produzioni di Microsoft, che dovrebbero poi proseguire con un notevole ritmo per il resto dell'annata videoludica, proponendo una serie di titoli di grosso calibro fino alla fine dell'anno. Nonostante i grandi dibattiti sorti in questi giorni sul destino di Xbox, sulla sostenibilità del servizio e sul successo della scommessa della casa di Redmond su questa forma di sottoscrizione, il valore dell'offerta continua a essere una costante decisamente positiva. Anche in questo caso, dopo una prima metà di maggio che ha proposto titoli di notevole calibro come Star Wars Jedi: Survivor (su Ultimate attraverso EA Play), Tomb Raider e altri, vediamo come prosegue questo mese con una notevole infornata che mischia giochi indie di qualità a qualche produzione decisamente di rilievo, ricordando anche i titoli che lasceranno il catalogo alla fine di maggio.

Chants of Sennaar - Cloud, Console e PC, 15 maggio Lo stile grafico di Chants of Sennaar è davvero molto particolare Uno degli indie più premiati e apprezzati del 2023 arriva nel catalogo del Game Pass con Chants of Sennaar, un'enigmatica avventura che fa del fascino delle ambientazioni e delle sue particolari atmosfere i suoi elementi di forza. Vincitore del premio Best Indie Game ai New York Game Awards del 2024 e in prima linea anche presso The Game Awards e BAFTA, il gioco sviluppato da Rundisc ha convinto veramente tutti, sia per la validità degli enigmi proposti che per il suo particolare aspetto estetico, derivato da uno stile grafico di grande impatto. Chants of Sennaar mette in scena un mondo in cui i Popoli della Torre non comunicano più gli uni con gli altri, isolati dalla paura o dalla sfiducia, in attesa che un Viaggiatore riesca infine a abbattere le barriere linguistiche e culturali e ristabilire l'equilibrio. Al giocatore spetta ovviamente l'arduo compito, che si porta dietro anche un bel messaggio sulla cooperazione e la pace tra i popoli, decisamente attuale.

EA Sports NHL 24 (EA Play) - Cloud, 16 maggio Il realismo di NHL 24 è notevole Da EA Play arriva NHL 24 in versione cloud, portando la nuova simulazione ufficiale di hockey su qualsiasi dispositivo compatibile. Già inserito in versione console nel Vault dell'abbonamento, si tratta del nuovo capitolo annuale dedicato al massimo campionato di hockey del Nord America, con le licenze ufficiali della lega aggiornate all'ultima stagione. Dalle nostre parti risulta essere un titolo piuttosto di nicchia, ma si tratta comunque della simulazione più accurata disponibile attualmente sul mercato, nonché praticamente l'unica a contare anche sulle licenze ufficiali NHL, dunque un titolo a suo modo fondamentale per chi fosse interessato all'hockey su ghiaccio. La struttura di NHL 24 è quella tipica della serie, con alcune evoluzioni applicate in ambito tecnologico e contenutistico, tra nuove modalità e qualche novità nel controllo del dischetto.

Immortals of Aveum (EA Play) - Cloud, PC e Xbox Series X|S – 16 maggio Immortals of Aveum in una scena d'intermezzo Altra aggiunte importante grazie al Vault di EA Play è rappresentata da Immortals of Aveum, disponibile anche agli abbonati a Game Pass Ultimate. L'action RPG di Ascendant Studios ha raccolto ottimi consensi sul fronte della critica ed è stato piuttosto apprezzato anche dai giocatori, ma non ha probabilmente ricevuto un riscontro commerciale adeguato, in base a quanto emerso di recente. L'uscita sui servizi in abbonamento potrebbe allora rappresentare un giusto rilancio per un titolo che merita di essere provato e apprezzato da un pubblico ampio e variegato. Si tratta di un gioco in prima persona che unisce le meccaniche tipiche dell'FPS alla presenza di magia ed elementi tipici del gioco di ruolo fantasy, creando in questo modo un ibrido molto interessante. È un'opera ambiziosa, che unisce elementi diversi cercando di dotare il tutto di una peculiare identità e riuscendoci anche in buona parte. Incentrato soprattutto su un'epica Campagna in single player costruita su Unreal Engine 5.1, Immortals of Aveum è uno sparatutto in prima persona "magico", incentrato sull'utilizzo di sigilli e magie, che potrebbe risultare interessante ai fan del gioco di ruolo classico e dell'FPS.

Senua's Saga: Hellblade 2 - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 21 maggio La punta di diamante di questa infornata di maggio, per non dire forse di tutta la prima metà dell'anno, è indubbiamente Senua's Saga: Hellblade 2, il nuovo capitolo della serie Ninja Theory che dà il via alle uscite di Xbox Game Studios previste per il 2024 in maniera davvero notevole. Si presenta come un'evoluzione del capostipite prima di tutto dal punto di vista tecnico, essendo uno dei videogiochi più tecnologicamente avanzati visti finora, mentre la struttura dovrebbe seguire in maniera piuttosto fedele quella da action adventure narrativo vista nella prima parte con qualche espansione del mondo di gioco in ampiezza e una rielaborazione del sistema di combattimento ora più intenso e viscerale di quanto visto in precedenza. Il risultato è una delle esperienze videoludiche più spettacolari e coinvolgenti viste di recente, grazie anche alle soluzioni adottate in ambito audio-visivo che ci trascinano all'interno del suo strano mondo, tra meraviglia e inquietudine profonda. Siamo ormai pronti per imbarcarci nel viaggio di Senua's Saga: Hellblade 2, disponibile al lancio direttamente su Game Pass.

Galacticare - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 23 maggio Il duro mestiere del dirigente ospedaliero galattico Gestire un'azienda sanitari intergalattica non è cosa semplice, ma può essere anche estremamente divertente, come vediamo in Galacticare, una sorta di gestionale alquanto bizzarro. Riprende la tradizione di Theme Hospital e simili ma la trasferisce in un contesto fantascientifico, con pazienti che giungono da vari pianeti portandosi dietro un'infinità di problematiche diverse tra variazioni anatomiche e malattie aliene da debellare. Non si tratta dunque di controllare un banale ospedale qualsiasi, bensì di cercare di preservare il benessere tra i pianeti, espandendo le cure a quante più specie aliene possibili, cosa che richiede un notevole sforzo in termini di ricerca e sviluppo di tecnologie sanitarie. Come da tradizione, anche qui si tratta di partire dalla costruzione di strutture, ampliare l'azienda sanitaria, farla evolvere e cercare anche di far quadrare i conti mentre si cerca di salvare la galassia dalle malattie in Galacticare.

Hauntii - Cloud, Console e PC, 23 maggio Lo stile grafico di Hauntii è davvero unico Un altro debutto su Game Pass di questa mandata è Hauntii, un'affascinante avventura dallo stile grafico decisamente artistico, ma che non disdegna anche un certo costrutto ludico in mezzo a tanta atmosfera. Protagonista del gioco è un piccolo fantasma deciso a scoprire cosa si cela dietro l'apparente organizzazione impeccabile dell'aldilà, dove una misteriosa razza di creature luminose, chiamate Eterniani, guida le anime perdute verso un'inquietante torre, dove queste dovrebbero ascendere a un livello superiore. Hauntii ha intenzione di vederci chiaro, e per farlo dovrà fare ricorso ai suoi poteri spettrali possedendo vari personaggi e interagendo in vari modi con gli scenari, in modo da indagare sul mistero degli Eterniani. Il tutto è rappresentato con uno stile grafico davvero unico, incentrato su sfumature di pochi colori e linee nette, in grado di creare un'atmosfera molto particolare e affascinante, come si conviene all'ambientazione messa in scena.

Moving Out 2 - Cloud, Console e PC, 28 maggio Il trasloco può essere un caos totale in Moving Out 2 Dopo il successo riscosso dal primo capitolo, arriva su Game Pass anche Moving Out 2, evoluzione del simulatore di traslochi di SMG Studio. Anche in questo caso, lo scopo del gioco è completare vari traslochi all'interno di situazioni e ambientazioni differenti, cercando di gestire oggetti da spostare, spazi da liberare o semplicemente arrivare al termine dei percorsi incolumi e con il carico richiesto. Come dipendenti della premiata ditta Smooth Moves, siamo chiamati a raggiungere il ruolo di P.E.T.O. (Perito Esperto in Trasporto e Organizzazione) portando a termine un'ampia serie di missioni variegate, che spaziano tra situazioni decisamente diverse. Il tutto può essere giocato in singolo o in multiplayer, in questo Moving Out 2 disponibile per la prima volta anche online, cosa che incrementa in maniera sostanziale il divertimento.

Humanity - Cloud, Console e PC, 30 maggio Guidare gli umani verso la salvezza nei panni di un cane è la storia di Humanity Il concetto di cane come miglior amico dell'uomo assume tutto un altro spessore in Humanity, dove un placido Shiba Inu diventa l'unica speranza di un'umanità allo sbando, che dev'essere guidata costantemente verso la salvezza all'interno di livelli sempre più intricati e complessi. Nel gioco ci troviamo a controllare il cane in questione all'interno di scenari composti da piattaforme, ostacoli, strapiombi e passaggi vari, con la necessità di dover guidare un'enorme fiumana di persone verso una via d'uscita. Lo shiba deve dunque correre da una parte all'altra dando i giusti comandi per cercare di indirizzare la massa informe di umani verso un percorso quanto più possibile sicuro, cercando di salvare quantomeno la maggior parte dei presenti. Oltre alla modalità storia, con livelli progressivi, Humanity espande le proprie possibilità a dismisura grazie a un completo editor che consente di creare nuovi contenuti e metterli in condivisione con la community.

Lords of the Fallen - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 30 maggio Lords of the Fallen è un souls-like interessante Dopo il primo gioco omonimo, CI Games ha rilanciato Lords of the Fallen con una nuova versione, aggiornata da Hexworks sulla base di quanto era stato fatto in precedenza da Deck 13. L'action RPG dark fantasy può essere inserito nel filone dei souls-like, come ormai accade a un sacco di giochi di questi tipo, ma presenta comunque delle peculiarità che lo rendono facilmente riconoscibile, dotato di una propria identità. Questo nonostante la sua strana genesi: partito come un seguito, è diventato un reboot riprendendo lo stesso nome del predecessore, cosa che può far emergere una comprensibile confusione visto che si parla di due giochi usciti a 8 anni di distanza l'uno dall'altro. Comunque, l'arrivo su Game Pass rappresenta un altro inizio ancora per Lords of the Fallen, che può così raggiungere un pubblico ancora più vasto e ottenere nuova linfa a distanza di vari mesi dal suo lancio originario.

Firework - PC, 4 giugno Firework genera una tensione costante con la sua strana atmosfera L'horror orientale sta emergendo con forza anche nei videogiochi, e Firework è probabilmente uno degli esempi più interessanti di questa tendenza tra i titoli recenti. Uscito nel 2021 in versione occidentale su Steam, il gioco arriva adesso anche su Game Pass, consentendo a una maggiore quantità di utenti di sperimentare questa strana avventura, che merita di essere conosciuta da più persone possibile. Sviluppato dal team cinese Shiying Studio, Firework è un'avventura investigativa che ci pone nei panni del giovane e inesperto detective Lin Lixun, che si ritrova a riaprire un caso di massacro rimasto avvolto nel mistero. A causa di un incendio scoppiato durante un funerale, la polizia riapre il caso e dalle indagini emergono nuovi elementi sul passato delle vittime, che dipingono un quadro sempre più strano e inquietante degli eventi che hanno portato alla tragedia. In una bizzarra atmosfera costruita dallo stile grafico disegnato a mano, ci ritroviamo a risolvere puzzle, interagire con personaggi e cercare di capire cosa sia successo, al confine tra il reale e il sovrannaturale.

Rolling Hills - Cloud, Console e PC, 4 giugno Rolling Hills, uno screenshot del gioco Cosa succede mettendo insieme un gestionale basato sulla ristorazione con Animal Crossing? Qualcosa di simile a Rolling Hills, si potrebbe affermare con una certa sicurezza: il gioco di Catch & Release, lanciato direttamente nel Game Pass, parte dalla gestione di un ristorante di sushi, con la costruzione delle sale, l'espansione della cucina e degli spazi per i clienti e la cura per il servizio, e va poi molto più in là. Oltre all'azione tra fornelli e tavoli, in Rolling Hills ci troviamo anche a curare tutto il villaggio intorno al ristorante, migliorando il paesaggio e la vita degli abitanti, intessendo relazioni con questi e prendendo parte a varie attività sia all'interno del ristorante di sushi che al di fuori di questo. Protagonista della storia è un piccolo robot chef che a quanto pare non disdegna relazioni e attività alquanto umane, oltre a una notevole precisione e perizia nella preparazione del sushi.