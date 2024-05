Amazon Audible gratis per 60 giorni per gli abbonati Prime: vediamo la promozione

Gli abbonati di Amazon Prime possono ora sfruttare una promozione molto interessante: è possibile ottenere 60 giorni di uso gratuito del servizio Amazon Audible . Il prezzo regolare è 9.99€ al mese, quindi il risparmio è di 19.98€. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato. Ricordiamo che il rinnovo , dopo i primi 60 giorni gratuiti, è automatico, quindi se non vorrete continuare a usare il servizio ricordatevi di disattivarlo prima della scadenza dei due mesi gratuiti.

Amazon Audible, anche offline

Audible è utilizzabile tramite l'app ufficiale e anche tramite i dispositivi Echo di Amazon

Amazon Audible è un servizio che dà accesso a un catalogo di oltre 70.000 contenuti audio, principalmente romanzi e podcast. È possibile fare il download degli audiolibri e ascoltarsi in qualsiasi momento offline, così da non consumare i GB della vostra rete mobile e non rischiare di rimanere senza il vostro audiolibro preferiti in caso di mancanza di rete.

Il catalogo include svariate esclusive che non troverete altrove, non propone alcun tipo di pubblicità e permette di condividere con gli amici i traguardi di ascolto raggiunti, con anche statistiche e riconoscimenti che dimostrano quanto e in che modo avete ascoltato i libri.