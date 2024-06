Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster a sorpresa è disponibile su Steam, ecco prezzo e contenuti della versione PC

La remaster dunque ora è disponibile anche su Steam al prezzo di 49,99 euro, con un 10% di sconto fino all'1 luglio che abbassa il totale a 44,99 euro. Non solo chi già aveva preacquistato il gioco o lo acquisterà entro le 11:59 italiane del 17 luglio riceverà senza costi aggiuntivi la Month 1 Edition, che include anche l'artobook in formato digitale.

Per ravvivare la mattinata, a sorpresa Bandai Namco ha pubblicato le versioni PC di Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster , ovvero la raccolta che include le versioni rimasterizzate di Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean e Baten Kaitos Origins. In precedenza era stata lanciata su Nintendo Switch a settembre dello scorso anno.

Due classici del genere JRPG tornano con tante novità

Per chi non li conoscesse, parliamo i due Baten Kaitos sono dei capisaldi del genere dei giochi di ruolo giapponesi usciti su Game Cube circa 20 anni fa e che in questa raccolta presentano diversi aggiornamenti grafici e una serie di modifiche pensate per rendere l'esperienza di gioco più divertente e accessibile, pur mantnendo inalterato lo spirito originale.

Tra le novità troviamo risoluzione aumentata, fattore di video espanso dai 4:3 originali ai 16:9, modelli dei personaggi e nemici aggiornati, nuove schermate dei menu, filtri visivi aggiuntivi. Troviamo anche le modalità New Game Plus e Minus, che permettono di affrontare il gioco una volta terminato la prima volta, volendo anche cone delle restrizioni sul livello.

In aggiunta è stata introdotta anche una funzione di autosalvataggio, per regolare la velocità di gioco e per eliminare dall'equazione i combattimenti, automatizzarli o completarli con un solo attacco. Se siete interessati, vi rimandiamo alla pagina Steam di Baten Kaitos 1 & 2 Remaster e alla nostra recensione per Nintendo Switch.