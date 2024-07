Batman: la nuova serie TV su Arkham Asylum è stata bloccata da HBO Max

Secondo quanto riferito da Variety, la seconda serie TV sull'universo di Batman è stata bloccata e il progetto, per il momento, non andrà avanti .

Si sarebbe dovuto trattare di un altro progetto in grado di completare la nuova visione del mondo di Batman da affiancare a The Penguin , che invece sta andando avanti e verrà pubblicata questo autunno, come abbiamo visto anche nel nuovo trailer della serie TV , ma evidentemente Max non ha valutato positivamente i lavori svolti finora su Arkham Asylum.

In attesa del nuovo film cinematografico, The Batman Parte 2, Max aveva organizzato una roadmap di spin-off in forma di serie TV con lo scopo di collegare il primo The Batman al secondo capitolo sul grande schermo, raccontando diversi eventi di contorno, ma tra questi proprio l'interessante serie spin-off su Arkham Asylum è stata a quanto pare bloccata e forse cancellata del tutto.

Un progetto travagliato, ma l'Arkham Asylum sarà probabilmente in The Batman 2

La serie in questione era stata affidata a Antonio Campos come showrunner, e sembra avesse già attraversato circa due anni di sviluppo, sebbene ancora non in produzione piena, ma dopo questo tempo Max ha deciso di non procedere.

L'iconico ingresso dell'Arkham Asylum

D'altra parte, il progetto risulta ancora di difficile definizione, considerando che era partito come un'idea decisamente diversa.

Inizialmente, la seconda serie spin-off sarebbe dovuta essere incentrata sul Dipartimento di Polizia di Gotham City, affidata a Terrence Winter, creatore di Boardwalk Empire. Quest'ultimo si è però defilato dopo poco, così come anche il suo successore, ovvero Joe Barton.

Nel 2022 sono emerse le prime informazioni sul nuovo progetto, che in questo caso sembrava concentrarsi su Arkham Asylum, l'ospedale psichiatrico ad alta sicurezza che ospita alcuni dei nemici più temibili di Batman. Lo stesso Matt Reeves, regista di The Batman, aveva parlato di questa serie un paio di anni fa, descrivendola come una storia parallela agli eventi descritti nel primo film nonché una possibile storia delle origini per alcuni dei nemici di Batman.

"Quasi un horror, o una sorta di casa infestata quale è Arkham", doveva essere secondo Reeves, che voleva considerare Arkham come un elemento importante nel panorama della serie cinematografica, con una propria "personalità". È probabile che Arkham abbia comunque un suo spazio in The Batman: Parte 2 a prescindere dalla cancellazione di questa serie, con il film che al momento è previsto uscire il 2 ottobre 2026.