Bayonetta 3: Kamiya dà degli idioti ai fan e conferma che la strega si vedrà nuda in gioco

Hieki Kamiya ha confermato che Bayonetta si vedrà nuda durante Bayonetta 3 (immaginiamo nelle stesse modalità dei due capitoli precedenti) e ne ha approfittato per dare dell'idiota a chi gli ha posto la domanda, ossia i fan del gioco. Come non amarlo?

Leggiamo prima la domanda: "Siccome gli abiti di Bayonetta sono creati magicamente con i suoi capelli, quando li utilizza per evocare i demoni infernali è possibile vederla nuda nel circolo di evocazione, che era uno dei punti di forza del gioco. Kamiya-san, possiamo sperare che sia così anche con il terzo capitolo?"

Kamiya: "Idiota, la risposta è ovvia. Sì, sarà così. Non è che improvvisamente mi sia venuta voglia di comportarmi come un bravo ragazzo.

"

Quindi ricapitoliamo: continueremo a vedere Bayonetta nuda anche in Bayonetta 3 per la gioia del club della mano tremula; fare domande a Kamiya è sempre pericoloso per l'autostima; Kamiya non è diventato e non diventerà mai un bravo ragazzo.

Per il resto Bayonetta 3 rimane un'esclusiva Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile nel 2022, in data ancora da destinarsi.