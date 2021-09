Mario Golf: Super Rush versione 3.0.0 disponibile con tanti nuovi contenuti

Disponibile la versione 3.0.0 di Mario Golf: Super Rush per Nintendo Switch, il secondo aggiornamento maggiore del gioco, che aggiunge tanti nuovi contenuti, tra i quali due nuovi personaggi giocabili, due percorsi, molti miglioramenti e alcuni cambiamenti al gameplay base. Insomma, Nintendo prosegue nella politica di aggiornamento post lancio dei suoi titoli, che con il passare del tempo diventano sempre più ricchi.

Vediamo il filmato di presentazione con tutte le novità introdotte:

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Mario Golf: Super Rush in cui abbiamo scritto:

Mario Golf: Super Rush è un gioco di golf compatto, ben realizzato, coinvolgente. È capace di accontentare sia i giocatori occasionali, che si divertiranno attraverso i pregevoli motion control, sia gli utenti più esperti, che si daranno battaglia attraverso una lettura approfondita delle pendenze e del vento, attraverso un'adeguata scelta della mazza e dell'effetto da donare alla pallina. Le buche sono poco più di cento, ma aumenteranno coi DLC gratuiti. L'Avventura è lunga e impegnativa, e alla fine della stessa potrete usare il Mii protagonista contro i personaggi marieschi, in ogni modalità: è più strutturata e complessa di quella vista in Mario Tennis Aces, ma molto diversa da quella dei vecchi titoli per Game Boy, che vantavano una componente ruolistica molto più marcata. Pur avendola apprezzata, abbiamo il sospetto che la modalità Speed Golf, che unisce meccaniche action e racing a quelle golfistiche, difficilmente possa spodestare quella tradizionale. In generale si tratta di un titolo che consigliamo caldamente, soprattutto a chi potrà goderselo in multiplayer (sia online sia offline).