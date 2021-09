Steam: Banana Hell gratis per 48 ore, mette nei panni dell'uomo banana

Banana Hell, un platform game con protagonista un uomo banana, è gratis su Steam per le prossime 48 ore. Più precisamente, al momento di leggere questa notizia avrete poco più di 24 ore per riscattarlo, quindi sbrigatevi se volete giocarci.

Nonostante non sia certo un tripla A o un gioco di altissimo profilo, Banana Hell ha ricevuto per la gran parte recensioni positive da chi lo ha acquistato, segno che potrebbe valere la pena giocarci. Normalmente costa circa 3€. Il gameplay in sé è davvero impegnativo e vi terrà incollati allo schermo per qualche ora.

Banana Hell su Steam

Banana Hell: un'immagine del gioco con la banana sotto la Luna

Se vi interessano altri giochi gratuiti, provate il titolo della settimana dell'Epic Games Store, oppure aspettate quello della prossima settimana, che arriverà giovedì. Volendo ci sono anche le voci sulla futura offerta di Amazon Games, ma in questo caso c'è bisogno di un abbonamento per averli.