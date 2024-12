BeReal accusata di pressare gli utenti per il consenso ai dati personali

L'organizzazione Noyb denuncia BeReal per pratiche di consenso discutibili, chiedendo sanzioni alla CNIL per violazione del GDPR.

BeReal, la piattaforma social nota per il suo approccio autentico e spontaneo, è al centro di una controversia legale. L'organizzazione austriaca per la tutela dei dati Noyb ha presentato una denuncia alla CNIL, l'autorità francese per la protezione dei dati, accusando BeReal di manipolare gli utenti per ottenere il consenso al trattamento dei dati personali per fini pubblicitari. Secondo Noyb, il problema risiede nel banner di consenso mostrato agli utenti: accettando il trattamento dei dati, il banner scompare, ma rifiutando il consenso, il banner riappare ogni giorno. Questa pratica, introdotta a luglio 2024 dopo l'acquisizione di BeReal da parte della società francese Voodoo, viene definita da Noyb come una forma di pressione indebita che viola il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Il problema del consenso non libero Secondo la denuncia, il comportamento di BeReal non rispetta i requisiti di consenso stabiliti dall'Articolo 4(11) del GDPR. Questo articolo specifica che il consenso deve essere "liberamente dato," una condizione che, secondo Noyb, viene meno quando gli utenti sono sottoposti a richieste continue che influiscono sul loro comportamento. Alcune schermate di BeReal. La pratica di BeReal è un esempio di ciò che il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha definito come "design ingannevole." Nel 2023, l'EDPB ha pubblicato linee guida che vietano tecniche che inducono gli utenti a fornire più dati del necessario attraverso richieste ripetitive. Tali pratiche, secondo l'EDPB, sfruttano l'affaticamento degli utenti, che spesso finiscono per cedere pur di evitare ulteriori interruzioni.