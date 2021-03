Bethesda, acquisizione approvata dalla SEC: l'affare è fatto?

La United States Securities and Exchange Commission o SEC ha approvato ufficialmente l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, che vuole farla diventare parte della famiglia degli Xbox Game Studios. Si trattava di uno degli ultimi ostacoli alla conclusione dell'affare, che ora può procedere spedito verso la sua definizione finale.

La SEC ha pubblicato una "note of effectiveness" per la transazione, che non sembra dire ai non addetti ai lavori, ma la cui semplice esistenza significa che l'ente ha accettato la registrazione della compagnia. Il codice S-4 della nota indica una fusione o un'acquisizione, mentre seguendo i due link si arriva ai dettagli della transazione, compresi i 7,5 miliardi di dollari pagati da Microsoft per prendere Bethesda.

L'approvazione della SEC non è l'ultimo passo per la conclusione dell'acquisizione. C'è infatti ancora da attendere il pronunciamento della Commissione Europea, che dovrebbe arrivare a breve. In realtà potrebbe essere già stato comunicato alle parti, visto che era previsto per il 5 marzo e già ci sono diversi segnali relativi alla conclusione dell'acquisizione.

Comunque sia, tutta questa storia è servita anche a far conoscere ai videogiocatori il lungo processo di acquisizione di una società quotata in borsa, che non è proprio una bazzecola.