Bethesda: Roundhouse al lavoro su uno sparatutto PvPvE con supereroi Marvel o DC?

Il mercato dei videogiochi basati su supereroi si è allargato notevolmente negli ultimi anni, specialmente grazie al successo del Marvel Cinematic Universe. A quanto pare anche Roundhouse Studios, uno dei studi di Bethesda e nato dalle ceneri di Human Head Studios, potrebbe essere al lavoro su un sparatutto multiplayer con elementi PvPvE basato su una licenza Marvel o DC.

Come segnalato dall'utente Twitter @FaizShaikh7681, il profilo LinkedIn di uno degli sviluppatori di Roundhouse Studios suggerisce che Human Head Studios era al lavoro su uno sparatutto multiplayer in terza persona a squadre che mescolava elementi PvP e PvE. Il gioco era realizzato con Unreal Engine 4 e basato su una grande licenza del mondo fumettiscico. Ne parliamo al passato , in quanto i lavori sembrerebbero essere stati sospesi dopo la rifondazione di Human Head in Roundhouse Studios nel 2019.

Tuttavia, il profilo LinkedIn di un altro sviluppatore di Roundhouse Studios menziona un progetto non ancora annunciato e con i lavori iniziati, guarda caso, proprio nel 2019 e tutt'ora attivi con all'opera oltre 50 sviluppatori.

Potrebbe dunque trattarsi dello stesso progetto oppure di qualcosa di completamente differente, difficile dirlo dato che le informazioni sono abbastanza vaghe al momento. Ne sapremo sicuramente di più nel prossimo futuro. E chissà, magari già durante i The Game Awards 2021 di questa settimana.