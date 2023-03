BioShock Infinite compie dieci anni oggi, 26 marzo 2023

BioShock Infinite compie oggi, 26 marzo 2023, 10 anni. Il gioco di Ken Levine è il terzo della serie BioShock e ci ha portati in una nuova ambientazione, messe da parte le profondità di Rapture ci conduce verso i cieli di Columbia.

BioShock Infinite è uno sparatutto in prima persona, che segue il testimone lasciato dal primo capitolo (sempre sviluppato da Levine), limitando però le meccaniche da immersive sim e votandosi di più all'azione.

Ken Levine, da allora, non ha ancora pubblicato un nuovo videogame ma sappiamo che è al lavoro su Judas, una nuova avventura in arrivo entro i prossimi due anni su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Non sappiamo ancora molto su questo gioco ma dovrebbe fondarsi soprattutto sulla rigiocabilità e sulla possibilità di "tradire" alcuni personaggi e cambiare la trama.

Tornando però a BioShock Infinite, ricordiamo che il gioco è stato seguito da alcuni DLC. Prima di tutto è stato pubblicato Clash in the Clouds, che introduce una modalità puramente d'azione. Più importanti invece i due DLC di Funerale in Mare (Burial at Sea) che proseguono la storia riportandoci a Rapture.

BioShock Infinite è stato accolto molto positivamente all'uscita ma negli anni la sua qualità è stata rivalutata in negativo, soprattutto per il modo in cui affronta vari temi sociali, come lo schiavismo e il razzismo.

BioShock proseguirà con un nuovo capitolo, ma per il momento non abbiamo informazioni precise sul futuro del progetto.