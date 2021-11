Black Friday 2021: Razer Basilisk X Hyperspeed, offerta Amazon per il mouse

Per il Black Friday 2021, su Amazon potete trovare in offerta il mouse Razer Basilisk X Hyperspeed. Lo sconto segnalato è di 23.64€, ovvero del 44%. Il prezzo pieno per questo mouse è 53.27€. Nelle ultime settimane è stato messo in sconto più volte, arrivando ora al proprio minimo storico sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Razer Basilisk X Hyperspeed ha un sensore ottico da 16.000 DPI. La batteria promette 285 ore di utilizzo, che aumentano a 450 ore in modalità Bluetooth. I tasti meccanici per mouse Razer vantano una durata che raggiunge i 50 milioni di clic. Il mouse è dotato di 6 pulsanti programmabili e completamente configurabili tramite Razer Synapse 3, con macro e funzioni secondarie.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Razer Basilisk X Hyperspeed

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.