Black Friday 2022: le offerte PlayStation su giochi PS5 e PS4, Dualsense e PS Plus

Sony PlayStation ha dato il via oggi alle offerte del Black Friday 2022, con tanti invitanti sconti su giochi PS5 e PS4, accessori e abbonamenti al PlayStation Plus, sia su PlayStation Store che presso i rivenditori aderenti. Tutte le promozioni saranno valide per 11 giorni, ovvero da oggi fino al 28 novembre 2022. Approfittate finché siete in tempo.

Vi abbiamo già parlato delle numerose offerte attualmente disponibili nel PlayStation Store, mentre questa è una selezione di giochi PS5 e PS4 in offerta anche presso i rivenditori autorizzati:

Horizon Forbidden West (PS4) a 39,99€ invece che 70,99 €

Horizon Forbidden West (PS5) a 49,99€ invece che 80,99€

Gran Turismo 7 (PS4) a 39,99€ invece che 70,99 €

Gran Turismo 7 (PS5) a 49,99€ invece che 80,99€

The Last of Us Part I (PS5) a 59,99€ invece che 80,99€

The Last of US Parte II (PS4) a 9,99€ invece di 40,99€

Demon's Soul Remake (PS5) a 39,99€ invece che 80,99€

Returnal (PS5) a 39,99€ invece che 80,99€

Marvel's Spider-Man Miles Morales (PS4 e PS5) a 29,99€ invece che 60,99€

Diversi giochi per PS4, inclusi nei PlayStation Hits, tra cui God of War (2018), Ratchet & Clank e Gran Turismo Sport a 9,99€ ciascuno invece che 20,99€.

Al via le promozioni del Black Friday del PlayStation Store

Le promozioni del Black Friday 2022 di PlayStation inoltre permettono di acquistare il controller DualSense di PS5, nelle colorazioni White, Midnight Black, Cosmic Red, Galactic Purple, Nova Pink e Starlight Blue, e nella nuova variante Grey Camouflage, al prezzo di 49,99€ anziché di 69,99€. Se il calcio è la vostra passione, potrebbe interessarvi anche il bundle contenente il controller e una copia di EA Sports FIFA 23 a 99,99€, anziché 119,99€.

Ultima, ma di certo non per importanza, l'offerta per l'abbonamento a PlayStation Plus, Extra e Premium. Fino al 28 novembre 2022 potrete infatti acquistare la sottoscrizione da 12 mesi scontata del 25% e anche per l'upgrade da un tier all'altro è applicata la stessa percentuale di sconto.

Che ne pensate, approfitterete delle promozioni del Black Friday 2022 di PlayStation? Avete trovato qualche offerta particolarmente vantaggiosa? Fatecelo sapere nei commenti.