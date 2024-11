Black Friday di Amazon: ecco le migliori offerte su console PS5, videogiochi, DualSense e accessori

Il Black Friday di Amazon come da tradizione si sta rivelando un'ottima occasione per recuperare tanti prodotti a prezzi vantaggiosi, inclusi i nostri amati videogiochi. In particolare se apprezzate il mondo PlayStation, la piattaforma in questi giorni sta proponendo prezzi molti interessanti su tutto ciò che riguarda PS5 . Diamo dunque un'occhiata alle offerte più invitanti proposte da Amazon su console, bundle, cuffie, giochi in esclusiva e accessori vari , inclusa PlayStation Portal.

Se ancora dovete entrare nell'attuale generazione di console, al momento su Amazon trovate diverse offerte interessanti su PS5, con e senza lettore ottico. Per quanto riguarda la Slim Standard al momento è prezzata 473 euro , anziché 549 euro, venduta e spedite da venditore terzo. Molto interessanti anche i bundle in offerta. In particolare PS5 Slim Digital + 2 DualSense viene proposta a 434,99 euro , con un risparmio di 75 euro, mentre PS5 Standard + pack Cobalt Star di Fortnite è disponibile 474,99 euro .

DualSense, cuffie e accessori

Proseguiamo sulle offerte sui controller wireless DualSense, disponbili in offerta in varie colorazioni. In promozione c'è anche il DualSense Edge, il controller "Pro" di Sony per PS5 e PC. Anche per quanto riguarda le cuffie troviamo prezzi tutto sommato interessanti, incluse offerte sugli headset Sony INZONE e gli auricolari PlayStation Pulse Explore. Concludiamo con PlayStation Portal, ora in grado di riprodurre i giochi in cloud senza collegarsi a PS5 e l'immancabile base per posizionare PS5 Slim e PS5 Pro in verticale.