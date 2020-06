Bloodborne su PS5, ma davvero ci interessa una remaster di un gioco così recente?

Recentemente si è paventata l'ipotesi che venga rimasterizzato Bloodborne di From Software e che la nuova versione del gioco sia presentata insieme a PS5, scatenando l'eccitazione generale da parte di alcuni fan. Secondo chi scrive, e immagino non solo, stiamo parlando di uno dei migliori titoli della libreria di PS4, superiore anche a molte esclusive per la console di Sony sicuramente più blasonate, ma meno incisive nel loro complesso. Detto questo è sinceramente difficile capire l'eccitazione per una potenziale edizione rimasterizzata, visto che stiamo parlando di un gioco del 2015 che appartiene a una generazione ancora viva e vegeta, con cui è possibile giocare senza troppi sbattimenti acquistando la console più diffusa attualmente sul mercato.

Si parlasse di una mega patch di aggiornamento saremmo più contenti, così magari chi già possiede Bloodborne potrebbe rigiocarci su PS5 con un framerate migliorato e una risoluzione più elevata, ma una rimasterizzazione... In effetti ci sarebbe da capire come mai le rimasterizzazioni eccitino così spesso gli animi. Sarà la nostalgia.

In realtà quando si parla di titoli più vecchi come Demon's Souls un loro senso lo hanno pure, oppure quando un gioco è oggetto di un'operazione più profonda come quella fatta con la Command & Conquer Remastered Collection, dove il pacchetto completo è un tale ampliamento rispetto all'originale, comunque molto vecchio, da valere sicuramente lo sforzo sia realizzativo da parte degli sviluppatori, sia economico da parte degli appassionati.

Il discorso cambia completamente si ipotizza una conversione di Bloodborne su PC, visto che su questa piattaforma il gioco non esiste. Ecco, se chi ha un PC fosse eccitato all'idea di poter giocare finalmente con il capolavoro di From Software (in realtà si può già fare abbonandosi a PS Now, ma non sottilizziamo) lo capiremmo e l'appoggeremmo in pieno, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.

Giusto sottolineare che per ora non c'è niente di ufficiale e che quindi stiamo semplicemente speculando sulle reazioni a caldo dei giocatori ai rumor riguardanti la presenza del gioco di FromSoftware rimasterizzato da Bluepoint Games alla presentazione di PS5.