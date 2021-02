Bravely Default 2: i voti delle recensioni della critica sono altalenanti

Le recensioni di Bravely Default 2 sono finalmente disponibili in tutto il mondo. In anteprima, la testata giapponese Famitsu aveva avuto modo di rilasciare la propria recensione e aveva premiato il gioco con un 36/40 (9/9/9/9). Noi di Multiplayer abbiamo optato per un 8 pieno per questa nuova avventura fantasy. La stampa internazionale, invece, come si è espressa?

Ecco i voti delle recensioni di Bravely Default 2 delle principali testate anglofone:



GamesRadar+: 100/100

GameInformer: 80/100

IGN USA: 80/100

TheSixthAxis: 80/100

Nintendo Life: 80/100

Wccftech: 75/100

Screen Rant: 70/100

GameSpot.com: 60/100

VG247.com: 60/100

La media di Metacritic è in totale un 80 su 100, ma i voti delle recensioni di Bravely Default 2 della stampa internazionale sono altalenanti. Come potete vedere, troviamo voti pieni ma anche alcune sufficienze tirate.

Nella nostra recensione di Bravely Default 2 abbiamo spiegato che "Claytechworks, con quello che potremmo definire un vero e proprio soft reboot, ha ricalcato la formula di Bravely Default e il sequel Bravely Second, che a loro volta erano ispirati ai capolavori del passato di Square Enix. Il risultato non può che essere derivativo, ma si appoggia a un sistema a classi straordinariamente curato che è il fulcro di tutto il gioco, anche più di una narrativa senza infamia né lode che si fa seguire ma che non riesce a imporsi come avremmo desiderato. Pur con le sue spigolosità, Bravely Default II è una piccola gemma nel sempre più ricco catalogo JRPG di Nintendo Switch, e lo consigliamo spassionatamente a chi ama il genere o ha apprezzato i due titoli usciti su Nintendo 3DS." Potete leggere la nostra recensione completa a questo indirizzo.