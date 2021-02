Kamiya ha definito “insetto schifoso” un ex-PR di Nintendo malato terminale di cancro

Hideki Kamiya ha definito "insetto schifoso" Omar Alvarez, un ex-PR della divisione spagnola di Nintendo, nonché malato terminale di cancro, solo per aver raccontato un aneddoto su di lui. Per chi non lo conoscesse, Kamiya è uno dei fondatori di PlatinumGames, nonché una delle figure di maggior spicco tra gli sviluppatori giapponesi. Purtroppo è famoso anche per le sue uscite brutali e spesso poco felici. Poco male quando sono rivolte contro i videogiocatori che gli fanno domande idiote, ma in questo caso poteva usare un po' di accortezza in più, visto lo stato del soggetto.

Qual è stata la colpa di Alvarez? L'uomo, che ha lavorato dal 2011 al 2018 per Nintendo e a cui rimangono solo quattro mesi di vita, ha raccontato in un podcast di come Kamiya non sia proprio un genio nella gestione della compagnia, quantomeno nei rapporti con i PR. Anni fa, quattro mesi prima del lancio di The Wonderful 101 per Wii U, Kamiya scrisse una email di fuoco ai PR europei di Nintendo perché secondo lui non stavano mostrando abbastanza il gioco. I PR gli risposero gentilmente che lui e il suo studio non avevano fornito i codici preview e che quindi non avevano niente da mostrare. Kamiya ne fornì uno una settimana prima del lancio e il reparto dovette fare i salti mortali per raggiungere la stampa.

Alvarez ha anche raccontato in modo simpatico che i membri del team di Kamiya, lui compreso, sono dei grandi bevitori e che una volta li vide completamente distrutti dall'alcol durante un evento. Insomma, niente che non si intuisse già o che meritasse una risposta violenta.

Ma Kamiya non ha preso bene i suoi racconti e ha commentato "Chi è questo insetto schifoso che sparge falsità su di me?" Limitarsi a smentire pareva brutto, ma immaginiamo che il povero Alvarez abbia altro di cui occuparsi che delle offese di Kamiya nel poco tempo che gli rimane da vivere.