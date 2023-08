Bully 2 e Bully 3 erano nei piani di Rockstar Games, svela un ex-dipendente che vi ha lavorato

Un ex-dipendente di Rockstar Games - Jon Young -ha condiviso tramite LinkedIn i progetti ai quali ha collaborato durante il suo periodo speso con la compagnia e tramite queste informazioni scopriamo che Rockstar Games ha almeno iniziato a lavorare a Bully 2 e Bully 3.

Come potete vedere nell'immagine qui sopra, Jon Young segnala di aver lavorato a Bully 2 e Bully 3 in qualità di Video Editor nel dipartimento di ricerca. È quindi credibile che Rockstar Games stesse lavorando per trasformare il gioco in una serie, ma abbia infine abbandonato il progetto (come è ovvio).