Bungie ha assunto il narrative lead di Guild Wars 2 per un nuovo progetto non annunciato

Tom Abernathy, che è stato narrative lead di Guild Wars 2 e League of Legends, è stato recentemente assunto da Bungie per lavorare a un nuovo progetto non ancora annunciato, dunque non dovrebbe avere a che fare con Destiny 2 ma con qualcosa di inedito.

Abernathy ricoprirà anche in Bungie il ruolo di senior narrative lead, dunque una figura specializzata nella narrazione del gioco, nella scrittura della storia e nel modo in cui questa viene illustrata all'interno del prodotto. In precedenza, lo sviluppatore ha lavorato a Guild Wars 2 ma anche a League of Legends per Riot e, in precedenza, anche a The Saboteur, oltre a vari altri giochi.

Non è chiaro di cosa tratti il nuovo gioco su cui lavorerà, ma nel messaggio in cui annuncia il passaggio a Bungie specifica che si tratta di un progetto non ancora annunciato, dunque non si dovrebbe trattare di Destiny 2 ma di qualcosa ancora da presentare.



Non sappiamo ancora a cosa stia lavorando Bungie oltre alla sua nota serie di FPS-RPG, ma alcuni dettagli hanno fatto pensare che il prossimo gioco possa essere un free-to-play multiplayer. Nel frattempo, dopo aver celebrato il suo 30° anniversario la compagnia si è trovata anche a fronteggiare alcuni problemi gestionali interni a causa di una cultura tossica che sembra essere emersa da varie testimonianze, portando anche alle dimissioni del capo delle risorse umane.