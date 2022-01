Offerte Amazon: monitor curvo da 34 pollici, 21:9, 1440p, 100 Hz in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un monitor curvo da 34 pollici, con una risoluzione 1440p in 21:9. Lo sconto segnalato è del 17%, ovvero di 80€. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo monitor è 469€, ma di norma è possibile trovarlo a qualche euro in meno. Quello odierno non è il migliore sconto degli ultimi 12 mesi, ma è il migliore degli ultimi mesi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo monitor curvo (1500r) da 34 pollici propone una risoluzione massima di 3440x1440p (21:9), a 100 Hz. È un pannello VA, con luminosità/contrasto pari a 300 cd/m2, 1.000:1. Dispone di due ingressi HDMI 1.4. Supporta le tecnologie flickerfree e low-blue-light. Le dimensioni sono 28 x 90.3 x 54.8 cm, per un peso totale di 8 Kg.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Monitor curvo marcato AOC

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.