League of Legends: trailer per Zeri, il nuovo personaggio, tiratrice scelta di Zaun

League of Legends continua ad espandere il suo immenso roster con l'arrivo di un nuovo personaggio, chiamato Zeri: si tratta di una tiratrice scelta nota anche come la "Scintilla di Zaun", caratterizzata dalla capacità di utilizzare il potere dell'elettricità.

Essendo un cecchino, Zeri è in grado di colpire da lontano con estrema precisione, oltre a potersi spostare con grande rapidità da un punto all'altro della mappa. L'abilità passiva della combattente le consente di ottenere un'accelerazione in movimento rimanendo protetta da scudi, con la possibilità di rubare quelli altrui per proteggersi.

Ha anche una caratteristica peculiare rispetto ad altri tiratori scelti: l'auto-attack implementa la magia con danno elettrico ma colpisce con una certa lentezza, mentre l'abilità Burst Fire funziona più in linea con gli attacchi automatici utilizzati da ADC (Attack Damage Carry), con scalini di danno fisico.

Ultrashock Laser è un colpo con abilità speciale piuttosto standard ma in grado di avere effetto ampliato su lunghe distanze, mentre l'abilità Park Surge le consente di spostarsi in maniera molto veloce per tratti piuttosto brevi, consentendo anche di correre lungo muri o saltare su questi, dando al personaggio una notevole mobilità anche rispetto ad altri appartenenti alla medesima categoria.

L'Ultimate di Zeri colpisce un'area della mappa e dona al personaggio anche un bonus in velocità di spostamento e attacco e di danno, con la durate che aumenta ogni volta che attacca un campione nemico. La nuova combattente sarà presente sul Public Beta Environment a partire dalla prossima settimana.