C SEED M1 è una TV microLED da 165 pollici che costa $400.000 e si nasconde sotto il pavimento

C SEED ha appena presentato un pannello TV davvero fuori di testa per prezzo, dimensioni e tecnologia. Il C SEED M1, infatti, è un display con tecnologia microLED dalla diagonale di 165 pollici, ovvero 4,191 metri. Il suo costo si aggira intorno ai 400.000 dollari, anche perché venduto in bundle con uno speciale sistema che nasconde questo pannello sotto il pavimento.

Come avrete già capito, quello presentato non è il classico prodotto che troverete sul volantino di MediaWorld o su Amazon. Si tratta di un televisore estremo in tutto che, per sopperire un "limite" della tecnologia microLED, ha dovuto inventarsi un sistema meccanico a metà tra il fantascientifico e lo steampunk.

Non ci credete? Date un occhio a questo filmato di presentazione.

I microLED, infatti, non possono piegarsi come gli OLED. Per questo motivo il C SEED M1 è composto da 5 pannelli separati che, una volta uniti, nascondono perfettamente le giunture e compongono un unico schermo di oltre 4 metri. Grazie alla tecnologia Adaptive Gap Calibration, il C SEED M1 sarà in grado di adattare perfettamente l'immagine ai microscopici cambiamenti che possono sorgere durante l'allineamento dei diversi pannelli. A loro vantaggio hanno una gestione dei neri perfetta, dato che non richiedono una retroilluminazione e non si degradano.

Una volta terminato di vedere l'ultimo programma con Barbara D'Urso, potrete decidere di nascondere il televisore sotto il pavimento. Mica vorrete passare per dei cafoni con un televisore gigantesco in casa?

Il C SEED M1 è disponibile con le finiture oro, nero o titanio. Ah, nei 400.000 dollari non sono inclusi i lavori di muratura per far scomparire il TV sotto il pavimento.