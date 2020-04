Call of Duty: Activision vince la causa sulla rappresentazione degli Humvee nella serie

Activision ha vinto la causa intentata da General Motors, casa produttrice degli Humvee, riguardante la rappresentazione dei veicoli in questione all'interno della serie Call of Duty, cosa che secondo l'accusa rappresentava un'infrazione del trademark.

Un giudice di New York ha chiuso la causa a favore di Activision, concludendo così l'azione legale che era partita nel 2017 da parte di General Motors. La causa era riferita a infrazione di trademark e riguardava tutti i derivati di questo settore come concorrenza sleale, pubblicità ingannevole e altro, come accade di soliti in queste faccende legali.

Activision ha risposto alle accuse appellandosi al primo emendamento, che dovrebbe consentire l'utilizzo di equipaggiamento militare tratto dal mondo reale all'interno del suo franchise, in base agli accordi già presi dal publisher.

Secondo gli avvocati di Activision, General Motors avrebbe agito in malafede, cercando di utilizzare il trademark sugli Humvee per controllare l'utilizzo creativo di veicoli delle forze armate statunitensi pagati dai soldi pubblici degli americani e utilizzati in qualsiasi guerra e conflitto da decenni.

Il giudice George Daniels ha affermato che la serie Call of Duty ha passato il "Rogers test", ovvero un punto di riferimento delle questioni legali americane utilizzato dagli anni 80 in riferimento alle vicende legate ai trademark. Secondo Daniels, l'utilizzo degli Humvee in Call of Duty, ha "rilevanza artistica" e rientra dunque nella casistica.

Il giudice ha parlato dell'utilizzo dei veicoli come elemento di riproduzione realistica delle ambientazioni all'interno del videogioco, con questi mezzi che, in tal senso, assumono una rilevanza artistica dal punto di vista legale. Anche il fatto di considerare la presenza degli Humvee come "esplicitamente fuorviante" nel gioco è stato contestato dal giudice, in quanto Call of Duty non menziona i veicoli come oggetti in possesso o creati da Activision.

Tra le novità della serie, Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remastered è stato messo a disposizione in questi giorni su PS4 con prossimo arrivo su PC e Xbox One, che peraltro manca del multiplayer per un motivo ben preciso, spiegato da Activision.