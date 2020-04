Capo si trasforma in una patata durante una riunione video e non riesce a disattivare il filtro

A causa del coronavirus e della quarantena già attiva in diversi paesi del mondo, sono davvero innumerevoli le persone che nelle ultime settimane hanno cominciato a lavorare da casa. Ciò permette di continuare con la propria routine sfruttando i mezzi informatici, e a volte anche di godere di situazioni bizzarre e ai limiti dell'incredibile. Come questa donna, un capo che durante una riunione di lavoro si è trasformato in una patata.

La stregoneria non c'entra: molto semplicemente Lizet Ocampo aveva scaricato alcuni filtri da utilizzare in alcuni streaming spensierati sul web, ora con i propri amici, ora con altre organizzazioni no profit; lei è a capo del People for the American Way, organizzazione per la difesa dei diritti politici e dei valori della libertà, solidarietà ed uguaglianza.

Peccato che si sia dimenticata di disattivare questi filtri durante una riunione di lavoro ufficiale, durante la quale la sua immagine mostrata a schermo è diventata quella di una patata, senza che la donna riuscisse poi a riportarla alla normalità. Figuriamoci la combo devastante se avesse scaricato gli ultimi aggiornamenti di Windows 10, con tutti i problemi del caso. Di certo una riunione video in queste condizioni non è la migliore del mondo.

Rachele, una delle sue colleghe, non riusciva a smettere di ridere. "Il mio capo si è trasformato in una patata durante il nostro meeting, e non riusciva a disattivare l'impostazione, quindi semplicemente è rimasta così per tutto il tempo". Ecco le immagini delle bizzarra avventura telematica.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can't figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk — Rachele with an e but pronounced Rachel (@PettyClegg) 30 marzo 2020