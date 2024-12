Call of Duty è diventato più lento? Uno sviluppatore Treyarch ammette alcuni cambiamenti necessari

In particolare, il confronto è stato fatto tra Call of Duty: Modern Warfare , il capitolo del 2019 , e i titoli più recenti come Call of Duty: Black Ops 6, mostrando come effettivamente i movimenti risultino ora più lenti, e sembra che questo sia stato applicato come una sorta di "nerfing" generale all'intero gameplay.

Cambiamenti necessari per il bilanciamento

Rispondendo alla questione su X, Scronce ha spiegato che che i movimenti sono stati effettivamente rallentati dopo il Call of Duty: Modern Warfare del 2019, perché "più veloce non sempre significa migliore".



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Una volta che le velocità della posizione prona e accovacciata diventano troppo rapide, si finisce per avere un disallineamento tra il POV in prima e terza persona che porta allo "snaking", che in passato è stato un problema enorme", ha spiegato Scronce.

I giocatori hanno iniziato ad affidarsi sempre di più a movimenti super-veloci come scivolate e cancellazioni di queste, snaking e salti, che si sono peraltro trasferiti anche in Call of Duty: Warzone. Questi elementi sono rimasti, ma per cercare di arginarne l'avanzata e lo sbilanciamento derivante gli sviluppatori hanno optato per un rallentamento generale dei movimenti.

Allo stesso modo, si è cercato di disincentivare l'uso eccessivo del salto da parte di tutti, modificandone le tempistiche: "Personalmente non sono mai stato un fan dello spamming del salto durante il combattimento, quindi quando abbiamo progettato intenzionalmente le meccaniche di omnimovement, abbiamo regolato di default l'ondeggiamento/bob durante il salto per assicurarci che non fosse la tattica più efficace durante gli scontri", ha spiegato lo sviluppatore, con riferimento al nuovo sistema di movimento introdotto in Call of Duty: Black Ops 6.

"Se si vuole spammare il salto mentre si spara, ci sono Perk e Attachment che ne aumentano l'efficacia, proprio come avviene per la scivolata e la picchiata", ha spiegato, ma il senso era evitare che queste tattiche potessero essere utilizzate da tutti o sempre efficaci di default.