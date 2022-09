Call of Duty: Modern Warfare 2, pre-caricamento della beta su Xbox e PC al via

È disponibile da alcuni minuti il pre-caricamento della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 nelle versioni Xbox e PC. L'esperienza sarà accessibile su queste piattaforme a partire da giovedì 22 settembre.

Iniziata ieri su PS5 e PS4, la beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 consente di provare in anteprima il nuovo capitolo della serie sparatutto prodotta da Activision, in particolare il comparto multiplayer con le sue tante novità.

Nel post ufficiale non se ne fa menzione, ma CharlieIntel ha tenuto a precisare che la beta su Xbox richiede un abbonamento a Xbox LIVE Gold, laddove invece su PlayStation non bisogna disporre di una sottoscrizione a PS Plus.

In uscita fra poco più di un mese, il 28 ottobre, Call of Duty: Modern Warfare 2 promette davvero grandi cose, tanto sul fronte della campagna in single player quanto sul fronte delle modalità competitive online.

Alcuni giorni fa Activision ha trasmesso l'evento Call of Duty Next: ecco tutte le novità di Modern Warfare 2.