Call of Duty: Modern Warfare 3 su PS5 e Xbox Series X|S analizzato in video da Digital Foundry

In base a quanto riferito dalla redazione britannica, i modelli 3D e il motion capture sono di " qualità eccezionale ", così come il sistema di illuminazione e gli elementi volumetrici applicati alla grafica, tutti considerati molto positivamente nell'analisi.

Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato analizzato nel nuovo video di Digital Foundry , che passa in rassegna le versioni PS5 e Xbox Series X|S facendo anche dei confronti fra le piattaforme, sebbene emergano generalmente performance molto positive.

Ottimi risultati su PS5 e Xbox Series X, qualche problemino su Series S

In generale, si mantiene con una buona qualità ma il livello qualitativo dell'immagine è ridotto rispetto a PS5 e Xbox Series X. Per quanto riguarda la qualità di texture e distanza visiva, le caratteristiche sono le stesse sia su PS5 che su Series X.

In modalità Performance a 60 fps, Call of Duty: Modern Warfare 3 si comporta in maniera praticamente identica su PS5 e Xbox Series X, con qualche micro-calo rilevato sulla console Microsoft, in particolare in corrispondenza con il sistema di auto-salvataggio, ma si tratta di differenze minime e poco percettibili.

La modalità Performance a 120 fps è molto valida: la risoluzione varia tra 1080p e 4K e il V-sync può portare a qualche tearing, ma quest'ultimo problema viene generalmente risolto dal VRR e, in linea di massima, Digital Foundry consiglia di giocare Call of Duty: Modern Warfare 3 con questa modalità grafica.

Un'immagine di Call of Duty: Modern Warfare 3

Secondo una contemporanea analisi di NXGamer, emerge che la versione Xbox Series X abbia un oggettivo vantaggio su quella PS5 in modalità 120 fps.

Su Xbox Series S i cali di frame-rate sono più visibili in tutte le modalità, probabilmente necessiterà di una maggiore ottimizzazione in seguito. Intanto, abbiamo visto che Call of Duty: Modern Warfare 3 ha fatto segnare il record di coinvolgimento per la serie.