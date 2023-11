Classifica giapponese, Super Mario Bros. Wonder oltre il milione di copie vendute

La classifica giapponese per la settimana dal 13 al 19 novembre ha visto il debutto in prima posizione di Momotaru Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!, ma la notizia più rilevante è senz'altro il fatto che Super Mario Bros. Wonder ha superato quota un milione di copie vendute in patria.

[NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 314,699 (New) [NSW] Super Mario RPG - 301,334 (New) [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 50,545 (1,025,821) [NSW] Hogwarts Legacy - 47,717 (New) [NSW] Persona 5 Tactica - 26,794 (New) [PS5] Persona 5 Tactica - 15,713 (New) [PS4] Like a Dragon Gaiden - 11,535 (71,669) [NSW] WarioWare: Move It! - 10,487 (53,411) [NSW] Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections - 9,004 (New) [PS5] Like a Dragon Gaiden - 8,812 (72,131)

La top 10 include parecchie new entry: dallo stesso Momotaru Dentetsu World a Super Mario RPG, che si sono contesi il comando con circa 300.000 copie l'uno; per arrivare poi all'ottimo quarto posto di Hogwarts Legacy per Nintendo Switch, seguito da Persona 5 Tactica e da Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections.