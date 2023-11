Starfield, arriva il copripiumino ufficiale da Bethesda: ecco dove acquistarlo

Per chi desidera viaggiare fra le stelle anche nei propri sogni, Bethesda ha realizzato il copripiumino ufficiale di Starfield: disponibile in tre differenti misure, può essere acquistato sul Bethesda Gear Store.

Il prezzo? Si parte da 75 dollari per il formato a una piazza, che diventano 90 per il Queen Size e 100 per il King Size, in tutti i casi con i copricuscini inclusi nella confezione. A queste somme bisogna però aggiungere la spedizione internazionale.

Come si può vedere dalle foto, il copripiumino è impreziosito dal disegno di una mappa stellare di Starfield su sfondo blu, con l'aggiunta delle iconiche strisce colorate di Constellation.