Call of Duty: Modern Warfare 3, video confronto fra PS5, PS4 e PS4 Pro per la beta

La beta di Call of Duty: Modern Warfare 3 è la protagonista dell'ultimo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che ha testato le versioni PS5, PS4 e PS4 Pro per capire come gira il nuovo sparatutto Activision sulle piattaforme Sony.

Iniziata un paio di giorni fa, la beta di Call of Duty: Modern Warfare 3 include già le due modalità grafiche che troveremo nel prodotto finale su PS5, in questo caso un 4K dinamico a 60 fps e un 1440p dinamico a 120 fps per gli schermi che supportano quella frequenza di aggiornamento.

Su PS4 e PS4 Pro il gioco si muove invece rispettivamente a 1080p e a 1512p dinamici, in entrambi i casi a 60 fotogrammi al secondo. Ad ogni modo, trattandosi ancora di una beta esiste la possibilità che le cose cambino da qui al lancio ufficiale, solitamente in meglio: staremo a vedere.