Call of Duty, Nicki Minaj e 21 Savage diventeranno Operatori in Modern Warfare 2 e Warzone?

Nicki Minaj e 21 Savage potrebbero diventare a breve Operatori di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone, stando a una serie di riferimenti trovati da alcuni dataminer nel codice del gioco.

Per i due artisti non si tratterebbe di una collaborazione inedita, visto che sono già apparsi nel trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2 pieno di celebrità, pubblicato da Activision lo scorso ottobre per pubblicizzare il lancio.

Stando alle attuali informazioni, è probabile che l'ingresso di Nicki Minaj e 21 Savage in qualità di Operatori avvenga nell'ambito della Stagione 5 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone, ma restiamo in attesa di un annuncio ufficiale per la conferma.