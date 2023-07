Voti di EDGE: bene ma non benissimo Final Fantasy 16, criticato per l'assenza di persone di colore

Il verdetto di EDGE su Final Fantasy 16

Come accennato in apertura, Final Fantasy 16 ha ricevuto da EDGE un 7. Parliamo di un voto positivo, che rappresenta un gioco con indubbi pregi, in questo caso vengono citati la trama e la resa delle ambientazioni, ma che al tempo stesso presenta diverse problematiche.

Tra le critiche mosse all'ultimo gioco della serie Square Enix c'è quella per "l'assenza di persone di colore in un gioco che parla di schiavitù", che era stata criticata da alcuni giocatori già prima del lancio. Non si tratta dell'unica pecca tuttavia, visto che vengono criticati anche il ritmo dell'avventura e il mondo di gioco definito "tristemente sottopopolato".

"Nonostante la grande portata della storia, a piedi il gioco spesso sembra provinciale", recita il giudizio finale di EDGE. "La maggior parte del tuo tempo lo trascorri viaggiando tra villaggi, attraverso pianure allagate e foreste collegate da corridoi. Questi ambienti sono resi in maniera squisita ma il mondo sembra desolatamente sottopopolato. Dopo un primo atto avvincente, il ritmo di Final Fantasy 16 rallenta considerevolmente, con un'infinità di missioni secondarie e pesanti missioni principali.

"L'assenza di persone di colore è notevole in un gioco che parla di schiavitù. Il fatto che il team di sviluppo abbia ben pubblicizzato il fatto che le persone di colore non esistessero ai tempi del medioevo europeo non regge: esistevano e come. Draghi di ghiaccio, Godzilla sputafiamme e polli cavalcabili invece no."