Call of Duty: Phil Spencer vuole portarlo su tutte le piattaforme e tira una frecciatina a Sony

Nel caso in cui l'acquisizione di Activision Blizzard andasse a buon fine, Phil Spencer ha detto in un'intervista di voler portare Call of Duty su tutte le piattaforme con la stessa qualità e gli stessi contenuti, in perfetta parità, e ha approfittato dell'occasione anche per tirare una frecciatina a Sony.

È dallo scorso agosto che Microsoft ripete che Call of Duty non diventerà un'esclusiva Xbox, sebbene sia proprio su questa argomentazione che Sony ha lavorato finora per fare in modo che l'acquisizione venga bloccata. Ebbene, Spencer ha voluto ribadire il concetto ancora una volta per la massima chiarezza.

"Vogliamo aumentare il numero di dispositivi su cui le persone possano giocare a Call of Duty, e credo sia un po' come quanto accaduto con Minecraft", ha spiegato il CEO di Microsoft Gaming. "Quando abbiamo acquisito Minecraft, i giocatori attivi mensili erano circa 20, 30 milioni se non ricordo male (...) oggi sono 120 milioni."

"È una cosa che puoi ottenere ovviamente puntando in primo luogo sulla crescita dei talenti creativi, consentendo l'evoluzione del gioco e fornendo le risorse necessarie ai team di sviluppo per fare in modo che possano realizzare un ottimo prodotto."

"Con Call of Duty abbiamo sottoscritto degli specifici accordi con Nintendo e con NVIDIA perché i giochi possano essere disponibili su più dispositivi, ed è chiaro che non puoi aumentare la base d'utenza di un titolo togliendolo da alcune piattaforme."

"Abbiamo al momento cinquantotto prodotti del nostro catalogo su PlayStation Store. Molti di essi li abbiamo acquisiti, vedi DOOM e la serie di Fallout, ma ci sono anche esperienze che stiamo continuando ad aggiornare come The Elder Scrolls Online e Fallout 76."

"Vogliamo che questi giochi offrano un certo livello di qualità, quello che gli utenti PlayStation si aspettano, ma lo stesso vale su PC e Nintendo. Dunque quando diciamo 'disponibile ovunque' oppure 'non esclusivo', desideriamo realizzare assolutamente la migliore versione di Call of Duty per tutti gli utenti e su tutte le piattaforme."

Spencer ha quindi specificato che non ci saranno neppure contenuti esclusivi su Xbox, tirando una frecciatina a Sony già che c'era: "Succede che se mi metto a giocare con un grande titolo uscito nelle ultime settimane, Hogwarts Legacy, scopro che c'è una missione esclusiva su PlayStation, non disponibile su Xbox."

Il capo di Xbox ha detto che situazioni del genere non si verificheranno con Call of Duty, anzi ci sarà un'assoluta parità di contenuti su tutti i sistemi per fare in modo che i giocatori possano avere una grande esperienza a prescindere dalla piattaforma in loro possesso.