Call of Duty potrebbe perdere la cadenza annuale, per un insider

Secondo quanto riportato dall'insider @RalphsValve, Activision Blizzard starebbe pensando di rivedere l'annualità della serie Call of Duty, modificando la cadenza di lancio dei titoli della serie. Purtroppo non si parla di motivazioni, ma non è difficile immaginare dove possa essere il problema.

I cicli di sviluppo dei titoli tripla A si stanno facendo sempre più lunghi e lo schema adottato finora con successo dai Call of Duty, basato sull'impiego di tre team distinti, più altri d'appoggio, che si alternano alla guida della serie, potrebbe non funzionare nell'immediato futuro.

Del resto gli ultimi episodi hanno avuto diversi problemi in termini di pulizia e contenuti e negli anni si è parlato di numerosi tagli adoperati per consentire il lancio entro la data stabilità. Quindi la soluzione potrebbe essere quella di allungare il tempo di sviluppo dei singoli giochi, lanciando un capitolo ogni due anni. Un po' quello che ha fatto Ubisoft con la serie Assassin's Creed, almeno prima di annunciare che sarebbe diventata una piattaforma live service con il prossimo Assassin's Creed Infinity.