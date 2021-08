Call of Duty Vanguard: data e ora della presentazione dal PlayStation Store ufficiale

Call of Duty: Vanguard sta ormai per essere svelato e manca solo l'annuncio ufficiale da parte di Activision, tuttavia le prove convergono ormai sulla data del 19 agosto 2021 come presentazione fissata per il nuovo capitolo, trapelata anche attraverso il PlayStation Store ufficiale.

In questo caso, dopo tanti rumor che puntavano a tale data per la presentazione di Call of Duty: Vanguard, c'è anche l'orario preciso: il nuovo capitolo della serie Activision verrà dunque presentato il 19 agosto 2021 alle ore 19:30 italiane, attraverso un evento all'interno di Call of Duty: Warzone.



L'idea di un evento collegato all'interno del battle royale era anch'essa trapelata da tempo, ulteriormente confermata nei minuti scorsi dal solito Tom Henderson, che ha seguito con numerosi leak e informazioni questo avvicinamento al reveal ufficiale del nuovo Call of Duty.

Nell'icona che è comparsa a sorpresa sul PlayStation Store, evidentemente prima del tempo, si legge però chiaramente la questione: l'evento di presentazione del 19 agosto alle 19:30 sarà all'interno di Call of Duty: Warzone. Secondo Henderson, si tratterà di qualcosa riguardante il treno, forse un'esplosione o comunque un qualche elemento a sorpresa e altamente spettacolare che introdurrà il nuovo capitolo della serie principale.

Tra le altre cose, di recente è emerso che Call of Duty Vanguard al lancio avrà 16 mappe 6v6, secondo un rumor, mentre il primo video teaser all'interno di Warzone è stato già scoperto nel fine settimana. D'altra parte, il video teaser del "Fronte occidentale" era stato condiviso dall'account ufficiale di Activision, fino al leak odierno che sembra confermare tutto.