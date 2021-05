Call of Duty: Warzone, i cheater si nascondono ancora sotto la mappa

Call of Duty: Warzone ha recentemente ricevuto un aggiornamento totale per la mappa che si è completamente trasformata, ma a quanto pare senza eliminare i glitch che consentono ai cheater di nascondersi sotto questa per colpire indisturbati gli altri giocatori.

È ormai una sorta di tradizione, considerando le volte che casi del genere si sono verificati, ma visto che la nuova mappa Verdansk 84 è stata lanciata solo un paio di settimane fa, queste sono di fatto le prime segnalazioni di questa nuova versione di Call of Duty: Warzone al riguardo.

Come è possibile vedere in alcune segnalazioni riportate anche su Reddit, come in questo caso, ci sono alcuni punti della mappa Verdansk 84 in cui i cheater possono sfruttare un particolare glitch del gioco che li fa sprofondare al di sotto del livello del terreno. In tale posizione non possono essere visti e possono dunque colpire indisturbati gli ignari giocatori che passano sulla superficie del terreno.

L'aggiornamento del 28 aprile era mirato anche a risolvere alcuni di questi problemi, evidentemente non è ancora bastato visto che segnalazioni simili sono emerse anche in seguito. In ogni caso, sembra che Raven Software sia a conoscenza del problema, dunque è probabile che se ne stia già occupando e che uno dei prossimi aggiornamento possa mettere ulteriori pezze.

D'altra parte, Activision ultimamente non ha intenzione di prendere alla leggera i comportamenti scorretti, considerando che di recente 500.000 giocatori sono stati cacciati dal battle royale free to play.